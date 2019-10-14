Стюардесса рассказала о предпочтениях занимающихся сексом в самолете пассажиров

Я обратила внимание на то, что все больше и больше людей не идут в уборную, предпочитая заниматься сексом прямо на своих местах,

Она добавила, что в таких случаях пассажиры прикрываются пледом и начинают покачиваться из стороны в сторону, поэтому всем совершенно очевидно, чем они занимаются. Чтобы бороться с этим, некоторые стюардессы начинают ходить по проходу с фонариком или становятся неподалеку от пары и громко кашляют. Пул отметила, что действия пассажиров на борту лайнера противоречат правилам безопасности, но не являются незаконными.