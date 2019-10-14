Трясли хозяйством: Анастасию Волочкову шокировали голые актеры

Судя по всему, Анастасия Волочкова решила немного приобщиться к современному искусству, для чего и отправилась на скандальный спектакль «Машина Мюллера». Вот только вместо острых ощущений экс-балерину в этот злополучный вечер ждал настоящий шок, вызванный омерзением. Волочкова заявила, что подобную похабщину нельзя называть искусством, а голым бесформенным мужикам на сцене вообще делать нечего. Досматривать то, как актеры стоят на голове и трясут своими причиндалами, Анастасия не стала, а просто отправилась домой. Но, судя по всему, «Машина Мюллера» все же оставила в сердце балерины неизгладимый след, из-за чего она так и не смогла уснуть.

«Я не знаю, как это передать в лицах.. Но представьте, когда на протяжении всего спектакля два часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин... Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих вприсядку... Выглядело это крайне неэстетично, омерзительно и просто дико, простите... Это отвратительное было зрелище с отсутствием эстетики и красоты. Такое во сне приснится, так полматраса съешь сразу от ужаса. Поэтому я и не засыпала. Мы долго делились еще впечатлениями и шоком. И после этого перформанса будут осуждать мои шпагаты или фото моего стройного тела в купальниках на пляже?» — написала возмущенная артистка. Судя по всему, на сцене не оказалось ни одного мало-мальски приличного мачо, иначе экс-балерина не была бы настолько категорична в своей оценке модного спектакля.