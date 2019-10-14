Звезда недели: Юрий Дудь — от спортивного обозревателя до модного интервьюера

Родился он в городе Постдаме, который тогда входил в состав Восточной Германии. Родители Юрия решили вернуться в Украину, чтобы их сын получил украинское гражданство. Потом семья переехала в Москву.

В столице России молодой Дудь учился в обыкновенной школе и начал увлекаться футболом.

Но его планы прервала диагностированная бронхиальная астма. Правда, это не уменьшило любовь к этому виду спорта.

В 1997 году юный Юрий пишет небольшую спортивную заметку и ее публикуют в «Юношеской газете». Тогда юноша приобрел уверенность — он отправил свои статьи и в другие спортивные издания.

Юрий Дудь. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Первый гонорар Дудь получил через два года. Вскоре он попал на практику в газету «Сегодня». А в 2000-м году он уже стал внештатным сотрудником издания «Известия». Впрочем, через два года Юру уже полноценно взяли в штат.

Если говорить об образовании журналиста, то да — Юрий окончил Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова.

Но он часто отмечал, что высшее образование — это лишь формальность. Самый большой бонус от обучения — это знание иностранного языка.

2004 год стал для Дудя знаковым, ведь он в качестве репортера отправился на Олимпийские игры, которые проходили в Греции, а уже 2005 он обозревал чемпионат мира по футболу. Но настоящий триумф Юрий переживет в 2011 году, когда станет работником спортивного отдела на канале «НТВ-плюс». Потом он будет вести программу на московской информационной радиостанции «Сити-FM». Успешной станет его передача «Удар головой» на канале «Россия-2».

В 2015 году журналист попал на канал «Матч ТВ», но его проект закрыли. Тогда то и случается самое интересное...

Юрий Дудь решает попробовать себя на YouTube. Создается проект «вДудь».

Юрий Дудь ФОТО: Скриншот видео Youtube

Формат программы «вДудь» — это интервью. Да, это совсем не ново, и Юрий ничего не придумал сверхъестественного, но вдохнул глоток свежего воздуха в мир современной журналистики.

Он стал приглашать людей, который редко увидишь на федеральных каналах. Первый выпуск вышел в феврале 2017 года. Первым гостем стал рэпер Баста (Василий Вакуленко). А следом уже были музыканты L`One, Шнуров, Иван Дорн, Noize MC, Гуф, Макс Фадеев и другие. Не обошел Дудь вниманием и таких политиков, как Навального, Жириновского и Ходорковского.

Сейчас уже гостями Дудя становятся не только музыканты и политики, но и медийные личности, комедианты и предприниматели.

Самым популярным выпуском Юрия Дудя стала программа с участием блогера Насти Ивлеевой — 27 миллионов просмотров.

Личная жизнь Юрия остается за кадром. Но известно, что у него есть жена Ольга, сын Данила и дочь Алена.

В 2019 году Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии журнала GQ «Человек года».

Во время награждения выступил с речью, которая вдохновила и тронула многих.

У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать,

— цитирует Дудя Lenta.ru.

Он отметил, что молчание уже перестало быть спасительным берегом и если ты молчишь, то не значит, что ты в домике. «Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе», — сказал он.

Речью журналиста поделились десятки российских и европейских изданий.