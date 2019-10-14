Пн, 14.10.2019
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  • Ничуть не хуже Нолана: ученики Таллиннского Линнамяэского Русского Лицея снимают короткометражное кино (ФОТО, ВИДЕО)

Ничуть не хуже Нолана: ученики Таллиннского Линнамяэского Русского Лицея снимают короткометражное кино (ФОТО, ВИДЕО)

Ученики Таллиннского Линнамяэского Русского Лицея, заканчивают съемки своего короткометражного фильма под названием «Реальность такова».

Ученики 11 класса Никита Фатеев, Константин Соколов и Тимур Бодров в качестве темы для обязательной исследовательской работы выбрали съемки короткометражного фильма под руководством учителя — режиссера Олега Беседина. Идея, съемка, монтаж — все сами. В главных ролях: Эдуард Теэ и Данила Кузнецов.

Наш фильм, как и любой другой, мало чем отличается от серьезных многобюджетных фильмов,

— считает Никита Фатеев.

В фильме очень много ролей. Команда у нас небольшая, соответственно на одного человека может лечь сразу четыре, а то и пять ролей,

— добавил Константин Соколов.

Фильм выйдет уже в декабре этого года, а сейчас смотрите трейлер и интервью с создателями!

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