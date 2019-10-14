Король Малайзии мог бросить Оксану Воеводину из-за попавших в СМИ фотографий

Как выяснилось, бывший малайзийский монарх Мухаммад V надеялся сохранить мероприятие в тайне от своих подданных.

Предыстория

Познакомившись с Воеводиной в 2017 году в Европе, влюбленный король Малайзии отговорил ее от модельной карьеры в Нью-Йорке, взамен предложив другую судьбу — стать его женой и настоящей королевой. Воеводина приняла ислам, получила мусульманское имя Рихана и летом 2018 года вышла замуж за Мухаммада V по мусульманским обычаям. Пышной свадьбы не было, и это не устроило россиянку.

Гулять так гулять

Молодая жена уже ждала ребенка, когда все-таки уговорила Мухаммада V провести королевский свадебный прием в России. На него было приглашено более 200 гостей, фотографы, певцы и актеры. Тем не менее, король незадолго до вечеринки объявил, что она должна быть приватной.

Мой муж обещал провести официальное мероприятие, но за неделю до этого сказал, что нужно сделать его частным. Но как оно могло быть частным после того, как были приглашены 200 человек?

— объяснила позже Воеводина.

Экс-король Малайзии Мухаммад V ФОТО: MOHD RASFAN / AFP