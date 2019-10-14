Жительница Эстонии может стать самой красивой сотрудницей офиса в мире

Главный приз «Мисс Офис-2019» составляет 2 миллиона рублей (чуть менее 30 тысяч евро).

Финал конкурса пройдет 23 ноября в Москве.

«Нас ждет серьезная подготовка к финальному шоу. Спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций. Финал состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ведущие вечера: Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса. Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное жюри. Председателем которого выступит советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин», - сказала Алика Комар порталу Limon.ee.

Алика Комар, финалистка Мисс Офис-2019 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В программе вечера:

• Приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям);

• Дефиле и творческие номера финалисток;

• Выступление артистов и музыкантов, среди которых группа «Пицца» и актриса и певица, участница шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская;

• Afterparty — знакомство и общение с участницами конкурса, праздничный фуршет и настроение праздника от победителя «Comedy Баттл» Сергея Матросова. В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

Всех участниц финала ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. А гостей вечеринки ожидает праздничная атмосфера, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Это событие невозможно пропустить!