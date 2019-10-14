Девять признаков того, что ваш организм плохо переваривает мясо

Если у вас избыточный вес, вы можете столкнуться с серьезными проблемами - последствия этого - высокий риск развития диабета, болезней сердца и даже рака.

В этих условиях нужно понять, справляется ли ваша пищеварительная система с мясом. Рассмотрим девять признаков того, что это не так.

Запор

Запор может быть вызван высоким процентом железа, которое обычно содержится в красном мясе (говядина, свинина или баранина). Кроме того, в красном мясе мало клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника.

Совет: некоторые исследования показали, что употребление слишком большого количества красного мяса может увеличить ваши шансы на развитие рака кишечника. Старайтесь есть красное мясо только в ограниченных количествах (100-200 г только два раза в неделю) с большим количеством овощей. Старайтесь не есть печень и почки. Переключитесь на морепродукты или курицу и выберите вареное мясо вместо жареного.

Вы постоянно чувствуете голод

Если вы все время чувствуете голод, даже если вы только что поели, это может означать, что вы усвоили слишком много белка.

Совет: если вы понимаете, что вы всегда чувствуете голод, ешьте йогурт, фрукты, печенье из цельного зерна вместо бутербродов на обед.

Попробуйте растянуть порцию мяса на несколько дней и посмотрите, почувствуете ли вы себя лучше и свежее.

Темные круги под глазами

Не обманывайте себя, что темные круги под глазами обязательно вызваны недостатком сна или усталостью.

Если они появляются на следующий день после того, как вы съели много мяса, это признак того, что оно не было правильно переварено.

Высокое давление

Если у вас высокое давление, возможно, пришло время снизить потребление мяса.

Избыточное потребление мяса может привести к обострению гипертонии и даже развитию ишемической болезни сердца.

Совет: старайтесь уменьшить количество мяса и перейти на овощи. Если вы не можете устоять, попробуйте перейти на более мягкое мясо и морепродукты, так как они обычно содержат меньше жира.

Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта является признаком того, что ваше тело плохо усваивает мясо. Если мясо не переваривается, запах возвращается в пищеварительную систему и в конечном итоге портит дыхание.

При проблемах с пищеварением принимайте пищеварительные ферменты, которые помогают расщеплять мясо и не накапливаться в кишечнике.

Ослабленная иммунная система

Когда ваше тело не переваривает мясо должным образом, вы будете болеть чаще, чем обычно.

Совет: ешьте лебеду, орехи, зеленые овощи и фрукты. Они обеспечивают необходимые антиоксиданты, клетчатку и белок и обеспечивают удовлетворение всех ваших потребностей в макро- и микроэлементах.

Усталость

Если после употребления мяса вы начинаете чувствовать себя вялым или уставшим, не принимайте это как должное. Это означает, что ваш организм не переваривает мясо, и большое количество энергии идет в пищеварительную систему.

Тошнота

Тошнота является распространенным симптомом неправильного усваивания мяса. Если она не проходит несколько часов, то следует обратиться к врачу.

Отек

Большое количество мяса может вызвать отек или дискомфорт, а также накопление токсинов в организме.