Покойный обратился к родственникам прямо из гроба, требуя его выпустить

В конце своего пути дедушка придумал способ попрощаться со своими родными и после этого стал героем всей Сети.

8 октября после продолжительной болезни скончался Шэй Брэдли, отец четырёх детей и ветеран Сил обороны Ирландии. Похороны проходили 12 октября на кладбище Лейнстера, где на церемонию собрались все родные и близкие Шэя. Перед смертью дедушка попросил проиграть на похоронах запись, которую он заранее приготовил, пишет Daily Mail.

И вот запись включили, и кто-то приготовил камеру, чтобы заснять трогательный момент. Но из гроба раздался стук и крики:

Эй? Алё? Выпустите меня отсюда!

Несмотря на горе, все начали сперва хихикать, а потом смеяться во весь голос. Такая выходка была очень в характере дедушки, и он решил уйти лучшим из имеющихся способов.

Я тут что, священника слышу? Выпустите меня, это Шэй! Прям перед вами, ну, в коробке! Тут темно вообще-то! Вы чего задумали? Эй! Выпустите! Я просто хотел попрощаться с вами!