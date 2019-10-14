Врачи рассказали, чем грозит работа в офисе вашему здоровью

Условия офисной работы всё чаще в наше время становятся причиной заболеваний у россиян. Об этом рассказали учёные Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

Главная причина сложившейся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях,

— передает RT слова экспертов.

Из-за высоких профессиональных требований у офисных работников на фоне частых стрессов развиваются неврозы и тревожность. Психологические проблемы со временем могут привести к возникновению болезней нервной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, из-за стрессов на работе могут появиться проблемы и с репродуктивной функцией.