Зрительница так станцевала на хоккейном матче, что теперь ее ненавидят все
На матче в Бостоне, США, зрительница решила показать свои умения, но не у всех они вызвали восторг, пишет Лайф.
В соцсетях стал распространяться ролик с фанаткой, пришедшей посмотреть матч, где встретились команды New Jersey Devils и Boston Bruins, пишет Totalprosports. В какой-то момент брюнетка, видимо, так прониклась игрой, что ответила на нее откровенным танцем. Девушка расположилась у защитного ограждения спиной к трибунам, но наслаждаться славой ей пришлось недолго.
На заводную красавицу обрушился гнев фанатов, которые от недовольства стали свистеть и кричать. И та предпочла в смущении удалиться на свое место. Однако хейт настиг ее и после. Юзеры в соцсетях стали писать комментарии о том, что поведение болельщицы отвратительно и девушкам никогда не стоит так поступать.
Думаю, я говорю от имени всех гетеросексуальных мужчин. Это никого не приводит в восторг. Просто вернись на свое место, пожалуйста...
Все время ждал, когда она упадет...