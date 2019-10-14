Внешний вид Бориса Корчевникова пугает поклонников

Состояние здоровья Бориса Корчевникова по-прежнему вызывает опасения у поклонников. Накануне телеведущий опубликовал снимок из Киева, на котором выглядит постаревшим и очень уставшим, пишет Экспресс газета.
Возможно, всему виной плотный рабочий график, из-за которого Борис не высыпается и поэтому выглядит уставшим, однако подписчики все же переживают, что телеведущий вновь столкнулся с проблемами со здоровьем. «Такой уставший», «Тревожное фото», — переживают пользователи.
Напомним, что еще летом этого года Корчевников заметно набрал вес и стал неузнаваем. Позже сам ведущий рассказал, что был вынужден принимать гормональные препараты, поэтому и набрал вес. Он успешно прошел лечение и говорил о том, что его здоровью ничего не угрожает.
А ведь об опухоли мозга у Бориса Корчевникова стало известно несколько лет назад. Телеведущий рассказывал, что ему удалось победить недуг благодаря операции.
К сожалению, в последнее время Борис выглядит заметно постаревшим и осунувшимся, что подогревает слухи о том, что состояние здоровья телеведущего оставляет желать лучшего.