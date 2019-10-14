Меладзе откровенно высказался об интересном положении Брежневой

Веру Брежневу и Константина Меладзе СМИ то разводят, то делают родителями. Сообщение о беременности певицы прокомментировал ее супруг.
В рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ Константин Меладзе высказался об интересном положении жены, популярной исполнительницы Веры Брежневой. Для начала он признался, что чаще видит артистку по телевизору, чем дома.
У моей жены насыщенный график,
– подчеркнул Меладзе.
О беременности Брежневой продюсер высказался кратко, но определенно.
Если бы было пополнение в семье, то это было бы заметно или по мне, или по Вере. Вы же видите, что у нее живота нет,
– отметил продюсер.
Во время недавнего выхода в свет (Брежнева посетила модный показ в родном Киеве) артистка продемонстрировала абсолютно плоский живот в облегающей тело белой майке.
Ранее в Сети появилась информация о неверности Меладзе. Якобы продюсер изменил жене с певицей Эрикой Герцег, солисткой очередного состава группы "ВИА Гра". В том же интервью Константин заверил общественность, что у них с Верой в семье разлада нет.
На это намекнула и Брежнева на своей странице в социальной сети Instagram. Только почему-то многие телеграм-каналы убеждены, что брак певицы и продюсера висит на волоске. И якобы причина не только в предполагаемой измене.
Напомним, что продюсер и певица оформили отношения четыре года назад. Вера Брежнева и Константин Меладзе сочетались браком в Италии в условиях полной конфиденциальности. Российские журналисты узнали об этом случайно от итальянских коллег, распространивших фото с бракосочетания.