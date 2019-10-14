Меладзе откровенно высказался об интересном положении Брежневой

В рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ Константин Меладзе высказался об интересном положении жены, популярной исполнительницы Веры Брежневой. Для начала он признался, что чаще видит артистку по телевизору, чем дома.

У моей жены насыщенный график,

– подчеркнул Меладзе.

О беременности Брежневой продюсер высказался кратко, но определенно.

Если бы было пополнение в семье, то это было бы заметно или по мне, или по Вере. Вы же видите, что у нее живота нет,

– отметил продюсер.

Во время недавнего выхода в свет (Брежнева посетила модный показ в родном Киеве) артистка продемонстрировала абсолютно плоский живот в облегающей тело белой майке.

Ранее в Сети появилась информация о неверности Меладзе. Якобы продюсер изменил жене с певицей Эрикой Герцег, солисткой очередного состава группы "ВИА Гра". В том же интервью Константин заверил общественность, что у них с Верой в семье разлада нет.

На это намекнула и Брежнева на своей странице в социальной сети Instagram. Только почему-то многие телеграм-каналы убеждены, что брак певицы и продюсера висит на волоске. И якобы причина не только в предполагаемой измене.