Впервые: редкий снимок со свадьбы Пугачевой 50-летней давности покорил Сеть

Пользователи Сети бурно обсуждают опубликованный в Сети снимок, на котором примадонна российской эстрады запечатлена 50 лет назад, пишет Topnews.
В кадре представлен момент первой свадьбы исполнительницы с артистом цирка Миколасом Орбакасом, состоявшейся 50 лет назад, когда звезде советской эстрады было всего 20 лет.
В этом браке Пугачева родила свою старшую дочь Кристину, которая попала на другой кадр уже повзрослевшей. Известно, что Пугачева и Орбакас пригласили на свою свадьбу профессионального фотографа. После церемонии он передал паре четыре снимка, из которых сохранился только один.
На этом снимке Примадонне 20 лет. Пользователи Сети бурно восприняли эксклюзивный кадр. К слову, сама Пугачева опубликовала в своем Instagram селфи, на котором она позирует в черной шляпке и в светлой куртке. В подписи к снимку она рассказала, что в ближайшее время ее поклонники, не попавшие на юбилейные концерты в апреле, смогут увидеть представление в записи в кинотеатрах. «Следите за рекламой», - добавила она.
Смотрите фото со свадьбы звезды ЗДЕСЬ!