Офицер погранконтроля заподозрил Альбину Джанабаеву в занятии проституцией

Супруга Валерия Меладзе призналась, что сотрудник аэропорта не поверил, что ей 40 лет. По мнению бывшей солистки группы «ВИА Гра», она выглядит гораздо моложе. Сегодня офицер погранконтроля прокомментировал этот инцидент.

Как оказалось, задержание певицы было связано с подозрениями ее в занятии проституцией. «Подобные внезапные вопросы — про возраст, знак зодиака, город рождения и т. д. мы задаем не с целью комплиментов, а для проверки — знает ли хозяин паспорта его данные. Особенно в случаях с девушками, когда есть подозрения, что они летят для занятия проституцией. Так что, как говорится, ничего личного», — рассказал офицер погранконтроля телеграмм-каналу Dark Cosmo.