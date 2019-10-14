Пн, 14.10.2019
Воу! Смотри, какие красавчики исполнили главные роли в первом эстонском фильме ужасов СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Розыгрыш
  • Хочешь выиграть отпуск мечты в Абу-Даби? Узнай на Limon.ee, как это сделать!

Хочешь выиграть отпуск мечты в Абу-Даби? Узнай на Limon.ee, как это сделать!

Абу-Даби

ФОТО: SCANPIX

Эстонский развлекательный портал Elu24, работающий ежедневно вместе с порталом Limon.ee, разыгрывает отличный рейс, который запомнится до конца жизни! Его тебе подарит сайт дешевых путешествий - Reisidiilid.ee

Для того, чтобы выиграть, нужно быть в курсе новостей, о которых пишет Elu24, ответить на парочку несложных вопросов и, быть может, именно ты выиграешь роскошный отдых в Абу-Даби в отеле не менее 4 звезд - и всё это вместе со своим лучшим другом или подругой. Наслаждайся яркими новостями и выигрывай! 

Сыграть можно на Elu24.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ