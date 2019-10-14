Дочь эстонского криминального авторитета об умершем мужчине: «Я была занята, а теперь слишком поздно»

Дочь погибшего 12 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург поделилась с подписчиками своим горем. В пятницу, 11 октября, умер ее друг из США.
Владелец тату-салона Love Letters Tattoo Эрик Розенбаум внезапно скончался в минувшую пятницу. Смерть молодого тату-мастера и графисеского художника стала большой неожиданностью для его окружения. Буквально на следующий день он должен был принять участие в мероприятии в Майами...
Во-первых, он был замечательным другом, застенчивый парень, который запал в душу каждому, кому посчастливилось с ним повстречаться,
— написал Мики Виалетто в некрологе на портале tattoolife.com.
Где бы он сейчас не был, он улыбается, держит в руках тату-машинку, слушает музыку... выглядит так, каким мы видели его здесь, в нашем мире,
— добавил он.
Об Эрике также написала эстонская модель Маделин Кург, которая долгое время проживала в Лос-Анджелесе. Выяснилось, что недавно Розенбаум писал девушке, но она оставила его сообщение без ответа.
Он написал: «Ты постоянно выскакиваешь у меня в Instagram. Ха-ха, надеюсь, у тебя все хорошо».
Я не ответила тебе в последний раз по какой-то причине... "была занята" или "просто не хотелось", но теперь слишком поздно, и мы уже никогда не поговорим снова. Всегда, всегда находите время на то, чтобы поговорить с людьми, которые заботятся о том, чтобы проведать вас...
— написала в story's 25-летняя Маделин.