Дочь эстонского криминального авторитета об умершем мужчине: «Я была занята, а теперь слишком поздно»

Я не ответила тебе в последний раз по какой-то причине... "была занята" или "просто не хотелось", но теперь слишком поздно, и мы уже никогда не поговорим снова. Всегда, всегда находите время на то, чтобы поговорить с людьми, которые заботятся о том, чтобы проведать вас...