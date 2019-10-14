Пн, 14.10.2019
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  • Дочь эстонского криминального авторитета об умершем мужчине: «Я была занята, а теперь слишком поздно»

Дочь эстонского криминального авторитета об умершем мужчине: «Я была занята, а теперь слишком поздно»

Madeleyn Kurg.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

Дочь погибшего 12 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург поделилась с подписчиками своим горем. В пятницу, 11 октября, умер ее друг из США.

Владелец тату-салона  Love Letters Tattoo Эрик Розенбаум внезапно скончался в минувшую пятницу. Смерть молодого тату-мастера и графисеского художника стала большой неожиданностью для его окружения. Буквально на следующий день он должен был принять участие в мероприятии в Майами...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Во-первых, он был замечательным другом, застенчивый парень, который запал в душу каждому, кому посчастливилось с ним повстречаться,

— написал Мики Виалетто в некрологе на портале tattoolife.com.

Где бы он сейчас не был, он улыбается, держит в руках тату-машинку, слушает музыку... выглядит так, каким мы видели его здесь, в нашем мире,

— добавил он. 

Об Эрике также написала эстонская модель Маделин Кург, которая долгое время проживала в Лос-Анджелесе. Выяснилось, что недавно Розенбаум писал девушке, но она оставила его сообщение без ответа. 

Он написал: «Ты постоянно выскакиваешь у меня в Instagram. Ха-ха, надеюсь, у тебя все хорошо».

Я не ответила тебе в последний раз по какой-то причине... "была занята" или "просто не хотелось", но теперь слишком поздно, и мы уже никогда не поговорим снова. Всегда, всегда находите время на то, чтобы поговорить с людьми, которые заботятся о том, чтобы проведать вас...

— написала в story's 25-летняя Маделин.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

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