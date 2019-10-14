Хурма: польза для здоровья и правила выбора

Главная ценность хурмы заключается в том, что она максимально хороша в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов или отошли или выращенные в тепличных условиях не имеют реальной пользы.

Смотрите видео о свойствах хурмы

Польза хурмы для здоровья

Хурма содержит глюкозу, сахарозу, йод, магний, натрий, кальций, марганец, железо. В больших количествах в хурме присутствует витамин А, который способствует предотвращению онкологических заболеваний; витамин Р, уменьшающий хрупкость сосудов; витамин С (его в ягоде 53%), обладающий общеукрепляющим действием. В ней много пектина, который полезен для пищеварительной системы, а потому является важным компонентом многих диет, показанных при расстройствах пищеварения.

Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание «короля фруктов». Кроме того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот, дубильных веществ, плоды содержат большое количество углеводов и белков.

Против каких заболеваний выступает хурма

Онкологические заболевания. Поскольку в оранжевой хурме много бета-каротина и витамина А ее рекомендуют в качестве профилактики онкологических заболеваний.

Поскольку в оранжевой хурме много бета-каротина и витамина А ее рекомендуют в качестве профилактики онкологических заболеваний. Анемия, малокровие. Большое содержание железа способствует предотвращению этих заболеваний и улучшению качества крови. Беременным женщинам стоит включать хурму в рацион ежедневно.

Большое содержание железа способствует предотвращению этих заболеваний и улучшению качества крови. Беременным женщинам стоит включать хурму в рацион ежедневно. Болезни щитовидной железы. Как известно, для профилактики заболеваний щитовидной железы рекомендованы йодосодержащие продукты. Хурма – один из беспрецедентных лидеров богатого йодом списка продуктов.

Как известно, для профилактики заболеваний щитовидной железы рекомендованы йодосодержащие продукты. Хурма – один из беспрецедентных лидеров богатого йодом списка продуктов. Мочекаменная болезнь. Хурма способствует формированию в организме калий-натриевого баланса и способствует выведению из организма лишних солей натрия, так как обладает мочегонным эффектом. Также большое содержание калия в хурме снижает вероятность образования камней.

Кому нельзя употреблять хурму

Хурму нельзя есть при спайках в кишечнике и запорах, поскольку содержащийся в ней танин может провоцировать острую непроходимость.

Хурма противопоказана при панкреатите и заболеваниях 12-перстной кишки;

Вяжущие вещества, входящие в состав хурмы, способны замедлять обмен веществ. Поэтому плодами не стоит увлекаться тем, кто склонен к полноте и быстрому набору веса;

Фрукт нельзя есть детям до десяти лет: танин образует с желудочным соком вязкую смесь, что приводит к проблемам с пищеварением;

Медики не советуют употреблять хурму при диабете из-за высокого содержания природных сахаров;

При беременности рекомендуется умеренное употребление хурмы: как и остальные ярко окрашенные фрукты, она может вызвать аллергическую реакцию;

И еще одно правило, которое нельзя игнорировать: хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком, так как это чревато расстройством желудка.

Как выбрать хурму

Поклонников у этого фрукта было бы намного больше, если бы все умели ее правильно выбирать. Качественный плод гладкий, мясистый, насыщенного цвета. О его спелости свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и потому очень терпкие. Это значит, что прежде чем лакомиться ими, нужно дождаться пока они дозреют при комнатной температуре, то есть станут мягкими. Можно перед употреблением выдержать плоды около 12 часов в теплой воде – это устранит вяжущий вкус.