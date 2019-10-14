Знаки Зодиака, которым везет на сайтах знакомств

Местом, где люди находят друг друга, могут стать сайты знакомств и приложения, такие как Tinder. Но и там везет далеко не всем - кто-то в силу своего характера не может выбрать подходящую пару, у кого-то запросы и возможности слишком сильно расходятся. О том, какие знаки Зодиака действительно имеют шанс найти любовь благодаря таким сайтам, читателям портала Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Близнецы

Близнецы - настоящие мастера пера, к тому же у них хороша развита устная речь. Сумев привлечь к себе внимание, они стремятся поскорее встретиться с собеседником из Сети. При встрече этому знаку легко очаровать практически любого, поэтому человек, испытывающий влечение к Близнецам, пусть даже через Интернет, способен быстро попасть под их влияние.

Весы

Весы так же способны очаровать человека в одной лишь переписке. Они ласковы, они привлекают своей искренностью. Еще одним хорошим качеством этого знака является то, что ему не свойственно принятие поверхностных решений - они умеют анализировать личность, что снижает риск неудачных знакомств.

Водолей

Непредсказуемые и спонтанные Водолеи с легкостью находят общий язык с человеком, который им понравился, выявляют общие интересы, увлечения и взгляды на мир. Когда Водолей поймет, что нашел родственную душу, он не станет исчезать и останавливаться, а в ближайшее время найдет свободный день для встречи в режиме оффлайн.

Рыбы