Сколько Сергей Лазарев мог заплатить суррогатной матери

36-летний Сергей Лазарев в эфире НТВ рассказал, что его 5-летний сын Никита и годовалая дочь Анна появились на свет благодаря суррогатному материнству. Напомним, это репродуктивная технология, при которой в рождении ребенка участвуют три человека — генетические родители и суррогатная мать (женщина, которая вынашивает и рожает малыша).

«Никита и Анна — полноценные брат с сестрой по обоим родителям, у них стопроцентное родство. У них одна биологическая мама, но вынашивали детей разные суррогатные матери…» — разоткровенничался в программе «Секрет на миллион» Сергей Лазарев.

Певец рассказал, как выбирал женщин для вынашивания детей: у них должны были быть не только свои дети (это требование законодательства), но и предыдущий опыт суррогатного материнства.

И Никиту, и Анну сурмамы родили самостоятельно, без кесарева сечения. Лазарев утверждает, что не планировал пол детей заранее: «как Господь Бог дал».

Почему Сергей обратился к суррогатному материнству? Артист объяснил свой выбор тем, что уже был готов стать папой, но подходящую девушку так и не встретил: «Ждать, что я найду ту самую, единственную, я не хотел…»

Процедура суррогатного материнства обходится минимум в 2 — 2,5 млн руб (до 35 200 евро). Но когда речь идет о звездах, то стоимость увеличивается до 3,5 — 4 млн руб. (до 56 000 евро): знаменитости готовы обеспечивать максимальный комфорт, вдобавок они платят за повышенную конфиденциальность.

В эту сумму входят:

✔ юридическое сопровождение;

✔ медицинское обследование на всех этапах процедуры (точные суммы зависят от уровня клиник и особенностей беременности);

✔ протокол ЭКО (около 120 тыс. руб. или 1690 евро);

✔ ежемесячное содержание сурмамы во время беременности (50 — 100 тыс. руб. и выше или от 700 до 1400 евро);

✔ VIP-роды в дорогих клиниках (около 800 тыс. руб. или 11 300 евро);

✔ вознаграждение суррогатной матери за вынашивание и роды (1,5 — 2 млн. руб. или до 28 000 евро).

В последние годы такой способ обзавестись потомством популярен у российских звезд как никогда. Одной из первых услугами суррогатной матери воспользовалась и открыто об этом рассказала певица Алена Апина. Дочь у нее появилась еще в 2001 году, женщина, выносившая ребенка, получила $25 000. Тогда это казалось неординарным событием. Но затем дети, рожденные суррогатными матерями, появились у Пугачевой и Галкина, Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова… Технология стала привычной.