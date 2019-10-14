Забавное видео: обнаженная по пояс девушка отхлестала бюстгальтером охранника

Курьезный инцидент произошел в ночном клубе белорусского Пинска. Выходку разъяренной девушки сняли на видео, пишет Cosmo.
В соцсетях Белоруссии набрал большую популярность ролик, который был сделан в Пинске. Охранник ночного клуба отказался пропустить в танцевальный зал девушку. Это крайне возмутило ее.
Посетительница заведения обнажилась по пояс и принялась хлестать «врага» бюстгальтером. Девушка также попыталась несколько раз ударить его ладонью по лицу. «Мужчина стойко переносит тяжести и невзгоды своей службы», — так описывает происходящее группа «Это Пинск» ВКонтакте.
Под горячую руку возмутительницы спокойствия едва не попал и посетитель ночного клуба: ему пришлось обойти разъяренную девушку по широкой дуге и прикрыть голову руками, чтобы его не задело необычное «оружие».
Пользователей соцсетей впечатлило увиденное. «Мощно», «Ужасно всё. У девушки. Только бухать по клубам и лифчиком махать остается», «Пивная Валькирия», — оставляют они комментарии.