Бывший муж Пугачевой: «В браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть»

Александр Стефанович поделился историями, которые связаны с Аллой Пугачевой. В браке пара прожила четыре года. По словам актера, ему многое хотелось бы стереть из памяти, пишет «Стархит».
Экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал жуткие истории из прошлого. По его словам, когда он был женат на Примадонне, жизнь была особенно бурной. Например, кинорежиссер и писатель вспомнил, как однажды ночью пара проснулась от того, что в квартире подожгли входную дверь. «Она пылала, ее облили бензином. Мы вышли и еле потушили. Вообще я в браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть», — заявил артист.
Также Александр Борисович поведал о выступлении экс-жены в Ленинграде. Однажды к Пугачевой на стадион вышел поклонник, очень милый на вид, который протянул ей цветы. Певица приняла их и внезапно стала терять голос. Тогда артистка извинилась перед зрителями и покинула сцену. Оказалось, что мужчина, с улыбкой протянул Алле Борисовне букет, показал нож и прошептал «я тебя сейчас убью». Поймать его не удалось.
На встречу к преследователю пошел Стефанович. На месте работала группа захвата. Они договорились, что штурмовики будут стоять на втором этаже места назначения. По словам актера, он так долго ждал незнакомца, что решил выйти на свежий воздух и столкнулся с ним лицом к лицу. «В этот момент подбежала группа захвата, сжала его с двух сторон и куда-то увезла. А потом мне сообщили, что при нем был топорик», — добавил писатель.
К слову, уже позже недоброжелатель, сев в поезд до Харькова, по дороге убил двух проводниц и нескольких пассажиров. Все трупы он выбросил в окно. Когда его поймали, оказалось, что он был серийным маньяком. В его записной книжке Примадонна числилась следующей жертвой. «Он был заточен на Пугачеву. Собирал ее открытки, и в силу того, что у него не произошел контакт с Аллой, изливал агрессию на других женщин. Его в 1981 году расстреляли», — подытожил Стефанович в программе «Звезды сошлись».