Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском

Первая вице-мисс «Краса России» Евгения Сметанина разбилась в страшном ДТП под Минском. Авария произошла еще 5 сентября, однако известно об этом стало только сейчас, когда девушка смогла опубликовать в Instagram подробный пост о том, что с ней произошло.

«Лобовое столкновение с фурой стало последним, что я видела», — написала Сметанина.

По ее словам она ехала в Минск в больницу к своей сестре и аркндовала автомобиль через приложение BlaBlaCar. Страшная авария произошла около восьми утра. Водитель практически не пострадал. Весь удар пришелся на пассажирское сиденье, где находилась вице-мисс.

«Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы, пальцы на правой руке, зажат нерв, прелом ног!» — так описала свои травмы Сметанина.

Девушка также рассказала, что когда ее вытаскивали из салона, то думали, что она мертва. По ее словам, она пролежала на земле около 40 минут.