Видео на миллион: агрессивный енот разгромил кафе

Ищем хозяина енота! Утром животное украло почти пачку печенек. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе - остаётся загадкой. Официант-полицейский с этим разобрался и посадил в нашу тюрьму. В ней наш герой ожидал дальнейшую участь , пока мы не решили забрать его к себе домой до обнаружения хозяина. Хозяин, ОТЗОВИСЬ! Просьба распространить новость, ЕНОТИК 🦝 скучает по хозяину! У кого появится информация - пишите в Директ @cafe_kusochki Если ты хозяин - не переживай, мы его кормим. Правда он ест очень много, так что найдись поскорее (но не бойся, счёт предоставлять не будем) будем ждать тебя по адресу: Ул.Шаболовская,63; Кафе «КУСОЧКИ» #новости #енот #животные #москва #пропаленот #кафекусочки

ППо сведениям Telegram-канала Baza, сейчас животное забрали ветеринары. «Откуда оно взялось, никто не знает. Судя по состоянию енота — это чей-то очень весёлый и активный домашний питомец. Пока, правда, никто не объявился», — информируют авторы. Добавим, что некоторые пользователи Интернета не поверили в историю и заподозрили кафе «Кусочки» в вирусной рекламе.убликация от НЕОБЫЧНОЕ КВЕСТ-КАФЕ-КУСОЧКИ (@cafe_kusochki) 11 Окт 2019 в 1:52 PDT