Nike выпустил «кроссовки Иисуса»: они пахнут ладаном, а в подошве – святая вода

Новые Nike Air Max 97 украшены распятием, красными стельками, которые являются отсылкой к традициям Ватикана, и надписью «от Матфея 14:25».

Отмечается, что в подошву налита святая вода, полученная прямо из реки Иордан. Кроссовки также ароматизированы ладаном, который, согласно Книге Матфея, был одним из даров, которые мудрецы принесли Иисусу в ночь его рождения.