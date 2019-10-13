Nike выпустил «кроссовки Иисуса»: они пахнут ладаном, а в подошве – святая вода

Базирующийся в Бруклине бренд под названием MSCHF в коллаборации с компанией Nike выпустили новую модель Nike Air Max 97, которая получила название «кроссовки Иисуса», пишет bykvu.com.
Новые Nike Air Max 97 украшены распятием, красными стельками, которые являются отсылкой к традициям Ватикана, и надписью «от Матфея 14:25».
Отмечается, что в подошву налита святая вода, полученная прямо из реки Иордан. Кроссовки также ароматизированы ладаном, который, согласно Книге Матфея, был одним из даров, которые мудрецы принесли Иисусу в ночь его рождения.
Изначально обувь стоила 1425 долларов, но первую партию быстро раскупили. На данный момент одна пара стоит три тысячи долларов или 3438 евро. Но в проджае их уже нет.