Полуголая Тина Канделаки в двух трусах поставила Сеть в тупик

Известная телеведущая Тина Канделаки на своей странице в Instagram объявила о выходе новой книги, посвященной спорту, фитнесу и здоровому питанию, сообщает Topnews.
В ней Канделаки собрала истории женщин, которые страдали от лишнего веса, их борьбы. А также в издание вошли фирменные советы здоровой кухни и советы психолога.
«Когда вышла моя книга «PRO лицо», стало понятно, что на лице не остановиться, и мне стали задавать ещё больше вопросов о том, как я слежу за своим телом. Поскольку я от природы не самая высокая, не самая стройная и борюсь с лишним весом, мне, разумеется, есть что рассказать. Это долгая борьба с собой, уверена, и вам хорошо знакома. Так появилась книга «PRO тело»», - подписала пост она.
Все это приличное содержание телезвезда прорекламировала странным способом, опубликовав неоднозначный снимок, на предстала в белом топе с длинными рукавами и двух трусах, надетых друг на друга. «Спортивное» фото вызвало неоднозначную реакцию фоловеров Канделаки. Они удивленно спрашивали про назначение двух предметов нижнего белья за раз. Снимок вызвал и множество шуток подписчиков.
Смотрите странное фото ЗДЕСЬ!