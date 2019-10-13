Фото: кто эти туристы, первыми прибывшие в Петербург по электронной визе самолетом

В петербургском аэропорту Пулково встретили первых туристов, прилетевших в город по бесплатной электронной визе. Это группы из Латвии и Ирана. Путешественники оформили документ на сайте МИДа, и теперь могут провести в Северной столице до восьми дней.

«Это все очень удобно, потому что пришло на третий день после подачи. Все подается в интернете, электронным образом, фото тоже. В общем-то это очень удобно и бесплатно»; «Это такая экономия, что когда мы узнали, что с 1 октября электронная виза, я сразу же взяла билеты», — делятся впечатлением туристы.