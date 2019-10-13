«Противный клип»: новое видео Лободы вызвало отвращение

Светлана Лобода выложила в своем Инстаграме тизер к клипу «Пуля-дура». Как и многие другие ролики певицы, видео получилось довольно эпатажным.
Со словами «А я влюбилась, сука, сильно…» певица выплясывает в коротком леопардовом платье, потом стаскивает его и остается обнаженной. На заднем плане подтанцовывают два скелета (по-видимому, стилистика клипа навеяна мексиканским культом Santa Muerte). Неожиданно силуэт Лободы снимает с себя еще и кожу вместе с плотью. И вот уже на экране танцуют три скелета.
У самых преданных поклонников Светланы просто дух захватило от самой идеи и ее смелого воплощения. «Просто бомба», «Клип огонь», «Как остановиться пересматривать? Нереально горячо», - наперебой признаются фанаты.
Но не обошлось и без критики. Некоторые признались, что якобы снимающая с себя кожу певица вызвала у них омерзение.