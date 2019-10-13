Кому досталось наследство Юлии Началовой

В минувшем сентябре, когда исполнилось полгода со дня смерти Юлии Началовой, родственники певицы официально вступили в наследство. В пятницу окончательно стало известно, кому досталась элитная квартира артистки, сообщает «Стархит».
Имущество Юлии перешло родителям и 12-летней дочери Вере. Согласно решению суда, родственникам достались авторские права на песни звезды и половина четырехкомнатной квартиры в Москве. Второй половиной апартаментов владеет экс-возлюбленный знаменитости — хоккеист Александр Фролов.
За жилплощадь в элитном комплексе «Кутузовская ривьера» между артисткой и спортсменом велась судебная тяжба. Известно, что певица нуждалась в деньгах для развития своей музыкальной карьеры. Решение пришло быстро: Александр выкупил у нее половину квартиры за 20 миллионов рублей (282 000 евро). В итоге Юлия написала расписку о получении средств, а Александр подтвердил свое право на недвижимость в Росреестре. Уже после смерти Юлии представители артистки подали в суд на спортсмена с требованием уплатить 25 миллионов 824 тысяч рублей (364 000 евро).
Незадолго до смерти Юлия хотела признать их сделку с Фроловым недействительной. У певицы был заключен договор с одной из нижегородских организаций. Примечательно, что Началова сотрудничала с этой компанией неслучайно. После расставания с хоккеистом она хотела взыскать с него миллионы за долю в квартире. И тогда она передала свой иск компании ООО «Весенние инвестиции». Новый истец подал претензии не только к Фролову, но и к артистке. Адвокаты хоккеиста сумели добиться возвращения дела в Москву и подали иск о признании сделки ничтожной.
Несколько дней назад представители Началовой свой иск отозвали. В свою очередь Фролов тоже отказался от своих встречных требований. Как теперь родственники певицы и спортсмен будут делить жилье — неизвестно. Снова подавать иски в суд по поводу квартиры они больше не имеют юридической возможности. Вероятнее всего, сторонам предстоит самостоятельно договориться — как лучше поступить с квадратными метрами, чтобы в итоге не травмировать психику ребенка.