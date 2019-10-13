Вс, 13.10.2019
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  • Татьяна Навка ошарашила Сеть фривольной «фотосессией» в Кремле

Татьяна Навка ошарашила Сеть фривольной «фотосессией» в Кремле

Татьяна Навка

ФОТО: Erlend Staub / Erlend Štaub/Scanpix Baltics

Пользователи Сети удивились необычной фотографии жены пресс-секретаря Путина, передает Topnews.

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента Владимира Путина Татьяна Навка удивила подписчиков новой публикацией в своем Instagram.

Супруга Дмитрия Пескова разместила фотографию, на которой она якобы сидит на стуле в коридоре Кремля. При этом ближайшее рассмотрение позволяет понять, что снимок является всего лишь фотомонтажом, полученным подстановкой сидящей на стуле жены Пескова на фотографию в интерьере Кремля.

«Главное в выборе - не ошибиться... и найти свою ту самую дверь!» - отметила фигуристка.

Тем не менее, пользователи Сети восприняли кадр за чистую монету.

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