Это запредельный кошмар! Ужасное избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало в Сеть

На кадрах видно, как к танцующей возле сцены во время выступления исполнителя Jerry в блестящем мини-платье Овсянниковой подходит пьяная блондинка и хватает ее за волосы, после чего пытается ударить девушку головой об пол. Ее оттаскивают остальные гости. Причина конфликта так и осталась неизвестной, сообщает «СтарХит» .

Врачи подтвердили многочисленные травмы Овсянниковой. Ее представители не собираются пропустить инцидент и намерены подать в суд на нападавшую.

«Мы не собираемся оставлять это просто так! Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет. Кстати, это не первый случай, когда Овсянникова пострадала от рукоприкладства. Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент крутила роман», — сообщают они.

Пользователи Сети оказались в шоке от увиденного.