Это запредельный кошмар! Ужасное избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало в Сеть

Избившая Марго Овсянникову пьяная блондинка-незнакомка может получить уголовный срок.
Звезда «Дома-2», 23-летняя Марго Овсянникова была жестоко избита на корпоративе. Насилие совершила по неизвестным причинам незнакомая блондинка, изрядно набравшаяся на вечеринке. Она набросилась на девушку и избила ее, повалив на пол. Инцидент сняли очевидцы происшествия. Известно, что после нападения Овсянникова попала в больницу.
На кадрах видно, как к танцующей возле сцены во время выступления исполнителя Jerry в блестящем мини-платье Овсянниковой подходит пьяная блондинка и хватает ее за волосы, после чего пытается ударить девушку головой об пол. Ее оттаскивают остальные гости. Причина конфликта так и осталась неизвестной, сообщает «СтарХит» .
Врачи подтвердили многочисленные травмы Овсянниковой. Ее представители не собираются пропустить инцидент и намерены подать в суд на нападавшую.
«Мы не собираемся оставлять это просто так! Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет. Кстати, это не первый случай, когда Овсянникова пострадала от рукоприкладства. Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент крутила роман», — сообщают они.
Пользователи Сети оказались в шоке от увиденного.