Астролог Павел Глоба назвал семь знаков Зодиака, которых ждут неприятности в конце октября

По мнению известного астролога шквал из больших и маленьких неудач обрушится на головы их представителей.
По словам Павла Глобы, вторая половина октября 2019 года станет настоящим испытанием для большинства представителей Зодиака. В числе везунчиков окажутся лишь избранные. Ну а остальным придется мобилизовать все силы, чтобы без катастрофических потерь и утраты здоровья и душевного равновесия дотянуть до зимы, сообщает Topnews.
Овнов ждут крупные неприятности в самой уязвимой области - семейной, личной жизни. Астролог предупреждает, что «барашкам» стоит заранее заручиться поддержкой близких, иначе черную полосу одолеть не удастся, а объединение поможет пережить трудные времена и избежать конфликтов.
Львам понадобятся все их недюжинные силы, чтобы сохранить главную драгоценность в их жизни - любимого человека. Причиной станет череда ссор, каждая из которых будет серьезней предыдущей. Чтобы не прийти к разрыву, который при таком раскладе звезд не за горами, Львам придется научиться не командовать, а договариваться.
Весы во всей красе в октябре продемонстрируют свою худшую сторону - склонность к панике и неуверенность в себе. Трудностей будет так много, что их слабой энергетике точно потребуется подзарядка. Поступайте, как всегда, советует Глоба. Выспитесь, отлежитесь, полюбуйтесь на природу. А там и решение придет, и сил станет заметно больше.
В черный осенний список попали и вечные энерджайзеры Скорпионы. Неурядицы в семейной жизни доведут этот неслабый знак до мигрени. Скорпионам будет казаться, что все вокруг их не слышат и не понимают. А ведь верное решение проблем известно им одним. Хватит доказывать свою правоту, советует астролог. Прислушайтесь к окружающем и согласитесь пару раз - так и постепенно и накал страстей ослабнет.
У Водолеев появиться желание сбежать от всего и всех, так как в октябре проблемы будут сваливаться на их голову скопом. Чтобы разрулить ситуацию, им придется работать еще усерднее, забыв про отдых и даже сон. В итоге, утверждает Глоба, вы со всем справитесь. Просто не поддавайтесь минутной слабости.
Замыкают черный осенний список Рыбы. Им будет казаться, что их никто не слышит и уж точно - никто из коллег не прислушивается к тому, что Рыбы говорят. Кризис нагрянет и в семью, да так, что на обоих фронтах не останется сил, чтобы доказывать свою правоту. Попробуйте укрепить свое энергетическое поле, советует Глоба. Помедитируйте, займетесь спортом, больше спите и меньше злоупотребляйте спиртным. Когда вернутся силы, проблемы уйдут.