Астролог Павел Глоба назвал семь знаков Зодиака, которых ждут неприятности в конце октября

Овнов ждут крупные неприятности в самой уязвимой области - семейной, личной жизни. Астролог предупреждает, что «барашкам» стоит заранее заручиться поддержкой близких, иначе черную полосу одолеть не удастся, а объединение поможет пережить трудные времена и избежать конфликтов.

Львам понадобятся все их недюжинные силы, чтобы сохранить главную драгоценность в их жизни - любимого человека. Причиной станет череда ссор, каждая из которых будет серьезней предыдущей. Чтобы не прийти к разрыву, который при таком раскладе звезд не за горами, Львам придется научиться не командовать, а договариваться.

Октябрь для Дев станет настоящей черной дырой, в которую у них на глазах будут падать все их ранее достигнутые успехи. Глоба советует не лезть на баррикады, а остудить голову. Чтобы дать время оппонентам и себе прийти в норму, стоить уехать куда-нибудь подальше от эпицентра неприятностей. Лучше на неделю, чтобы заодно и набраться сил.

Весы во всей красе в октябре продемонстрируют свою худшую сторону - склонность к панике и неуверенность в себе. Трудностей будет так много, что их слабой энергетике точно потребуется подзарядка. Поступайте, как всегда, советует Глоба. Выспитесь, отлежитесь, полюбуйтесь на природу. А там и решение придет, и сил станет заметно больше.

В черный осенний список попали и вечные энерджайзеры Скорпионы. Неурядицы в семейной жизни доведут этот неслабый знак до мигрени. Скорпионам будет казаться, что все вокруг их не слышат и не понимают. А ведь верное решение проблем известно им одним. Хватит доказывать свою правоту, советует астролог. Прислушайтесь к окружающем и согласитесь пару раз - так и постепенно и накал страстей ослабнет.

У Водолеев появиться желание сбежать от всего и всех, так как в октябре проблемы будут сваливаться на их голову скопом. Чтобы разрулить ситуацию, им придется работать еще усерднее, забыв про отдых и даже сон. В итоге, утверждает Глоба, вы со всем справитесь. Просто не поддавайтесь минутной слабости.

Замыкают черный осенний список Рыбы. Им будет казаться, что их никто не слышит и уж точно - никто из коллег не прислушивается к тому, что Рыбы говорят. Кризис нагрянет и в семью, да так, что на обоих фронтах не останется сил, чтобы доказывать свою правоту. Попробуйте укрепить свое энергетическое поле, советует Глоба. Помедитируйте, займетесь спортом, больше спите и меньше злоупотребляйте спиртным. Когда вернутся силы, проблемы уйдут.