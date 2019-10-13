50-летняя Эвелина Бледанс разделась, и соцсети потеряли дар речи!

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в черном купальнике. Пост она сопроводила признанием, что сама является своей второй половинкой.

«Самая лучшая подруга для меня, как ни странно, — я сама», — призналась Бледанс.

Она рассказала, что сама помогает себе в любых сложных ситуациях.

«Иногда так припрет, хочется выть и на стены лезть… Поговорю с собой, успокою, поплачу в подушку, и опять как новенькая», — отметила актриса.

Бледанс подчеркнула, что намерена двигаться вперед и никому не позволит себя раздавить.

«А если будет сложно, поможет моя вторая половинка — я сама!» — заключила телеведущая.

Кроме текста, знаменитость сопроводила пост солнечным снимком в черном купальнике и хэштегом «Без фотошопа». В комментариях активно обсуждали внешность Бледанс. Многие отметили, что она прекрасно выглядит в свои 50 лет.