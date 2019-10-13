50-летняя Эвелина Бледанс разделась, и соцсети потеряли дар речи!

Телеведущая призналась, что сама является своей лучшей подругой. Пользователи поддержали ее позицию, пишет Пятый канал.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в черном купальнике. Пост она сопроводила признанием, что сама является своей второй половинкой.
Она рассказала, что сама помогает себе в любых сложных ситуациях.
Бледанс подчеркнула, что намерена двигаться вперед и никому не позволит себя раздавить.
Кроме текста, знаменитость сопроводила пост солнечным снимком в черном купальнике и хэштегом «Без фотошопа». В комментариях активно обсуждали внешность Бледанс. Многие отметили, что она прекрасно выглядит в свои 50 лет.
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