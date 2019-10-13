Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 октября

С помощью точных раскладов таро карт каждый представитель зодиакального круга сможет понять, какие события ожидают его на неделе, и составить план действий. В период с 14 по 20 октября у каждого будет возможность изменить жизнь к лучшему и обойти препятствия на пути к цели.
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Овен
По карте «Императрица» Овны встретят начало недели активно. Аркан сулит успехи, однако для их достижения Овнам важно умерить свой пыл и научиться ждать. Благодаря размеренной работе и четкому плану действий получится ловко увернуться от ловушек, расставленных судьбой.
Карта «Башня» указывает Овнам на то, что их цели и идеалы могут оказаться ложными, а значит, нужно внимательно следить за развивающимися событиями, чтобы исключить неприятности. По этому Аркану Овны смогут расширить кругозор, если перестанут цепляться за все, что уже отжило и никак не повлияет на будущее.
По карте «Колесница» с 14 октября Тельцы смогут совершить долгожданный рывок и достичь цели. Аркан указывает на прекрасные возможности в любой сфере жизни, а значит, Тельцам не нужно медлить и сомневаться. Активные действия и ответственность приведут к долгожданному финишу уже к концу недели.
«Колесо фортуны» символизирует непредсказуемость. По этой карте Тельцы должны быть готовы к тому, что не все запланированное будет идти своим чередом, а значит, нужно составить запасной план, чтобы не терять драгоценного времени и не остаться ни с чем на обочине жизни.
«Мир» сулит Тельцам спокойное время. Это значит, что к выходным дням ситуация стабилизируется, что позволит Тельцам без спешки и опасений заниматься любимым делом и не бояться промахов.
Аркан «Сила» указывает Близнецам на то, что начало недели будет напряженным, но при должном усердии перед Близнецами откроются новые перспективы. Совет карты — научиться укрощать свои инстинкты, но не подавлять их, а трансформировать в лучшее.
По карте «Маг» Близнецам предстоит раскрывать свои таланты и не бояться смелых экспериментов. Внутреннее чутье поможет исключить досадные промахи, а также увидеть подсказки Вселенной, указывающие верное направление к успеху.
«Император» в раскладе выпадает на выходные дни, а значит, перед Водолеями будет стоять серьезная задача. По этой карте будет возможность занять лидерскую позицию, управлять людьми и вести свою команду к цели. Совет карты — использовать лучшие черты характера и отказаться от эгоизма.
Рак
«Мир» указывает Ракам на прекрасную возможность избавиться от страхов в начале недели. По этому Аркану достигается внутренняя гармония, что служит залогом успеха в ближайшем будущем. С 14 октября представители этого знака смогут распрощаться со всем, что мешает им жить счастливо.
«Отшельник» указывает на время, когда Раки смогут отдалиться от дел, восполнить запасы энергии, а также полностью погрузиться в себя. Временная изоляция позволит разобраться со всем, что волнует, найти новые цели и идти к ним без сомнений и робости.
По карте «Иерофант» Львам с понедельника предстоит пересмотреть свои планы и вычеркнуть те дела, которые в данный момент ни к чему не приведут. Совет карты — заниматься тем, что действительно важно и что приведет к успехам в деловой или личной жизни.
Аркан «Солнце» тоже говорит об успехах. По этой карте Львы смогут поставить точку в сложном деле и взять перерыв для того, чтобы отпраздновать это событие. Также по этой карте Львы смогут совершить последний рывок и достичь долгожданной цели.
«Верховная жрица» говорит о времени, когда Львам предстоит умерить свой пыл, чтобы не наделать ошибок. По этой карте успех придет в жизнь к тем, кто умеет ждать и не торопит события. Горячность лишь отдалит от счастливой жизни, а значит, конец недели стоит посвятить упражнениям по достижению внутреннего равновесия.
Дева
Начало недели, судя по карте «Луна», будет довольно напряженным. Аркан символизирует внутренние страхи, которые мешают Девам воплотить в жизнь свои планы и мечты. Совет Аркана — быть смелее и противостоять соблазну поддаться панике и оставить свои идеи нереализованными.
«Мир» сулит Девам завершение трудностей, и в конце недели они смогут наладить отношения с окружением, прийти к обоюдному согласию как в личной, так и в деловой жизни. Совет карты — искать компромиссы во всем и подавлять любые конфликты мирным путем.
Весы
По карте «Умеренность» Весам предстоит начать неделю с осторожностью. По этой карте спешка и нервозность отдалят от успехов и весьма усложнят жизнь, а значит, Весам важно поддерживать внутреннее равновесие.
По карте «Суд» Весы в середине недели смогут отстоять свое право на личное мнение и справятся с любыми трудностями. Совет карты — действовать в рамках закона и не позволять себе прогибаться под нежелательные обстоятельства, а также исключить из круга общения манипуляторов.
«Правосудие» указывает Весам на то, что справедливость восторжествует. По этой карте каждый получает по заслугам, и если Весы не совершали ничего предосудительного, награда не заставит себя ждать. Тем, кто оплошал, судьба даст шанс исправить недочеты и получить жизненный урок на будущее.
Скорпион
Карта «Повешенный» указывает Скорпионам на возможные задержки в делах и планах. По этому Аркану важно понимать, что спешка не исправит ситуации, а наоборот, усугубит положение. Из этого следует, что в середине недели Скорпионам стоит держать в голове запасной план, чтобы не терять времени даром, если какие-то из дел вдруг застопорятся.
«Колесница» символизирует активность. С вечера пятницы Скорпионы смогут на славу потрудиться и обеспечить себе счастливое будущее. Аркан указывает на возможность увидеть знаки судьбы и вовремя свернуть с пути, ведущего в тупик.
Стрелец
«Солнце» в раскладе для Стрельцов — счастливое предзнаменование. По этому Аркану в начале недели появится возможность начать то, в чем есть необходимость. Стрельцы могут не переживать за промахи, ведь именно сейчас у них есть и силы и возможности воплотить в жизнь смелые мечты.
По карте «Сила» Стрельцам важно стоять на своем и не отказываться от планов из-за чьих-то доводов или советов. Совет карты — слушать свое сердце и доверять внутреннему голосу, чтобы не попасть под влияние манипуляторов.
Аркан «Смерть» сулит Стрельцам избавление, и этот Аркан в раскладе является самой настоящей удачей. По этой карте выходные нельзя назвать спокойными, однако грамотное распределение сил и времени позволят Стрельцам расставить приоритеты и отказаться от всего, что мешает личному развитию и процветанию.
Козерог
По карте «Суд» Козероги смогут получить первые положительные результаты своих трудов. Аркан указывает также на то, что справедливость восторжествует, обидчики получат по заслугам, а путь к цели будет напряженным, но при соблюдении всех правил приведет к безоговорочному успеху.
Аркан «Влюбленные» всегда указывает на время, когда нужно делать выбор. Не всегда он касается личных отношений, поэтому Козерогам в середине недели предстоит проанализировать ситуацию, чтобы понять, что именно нужно сделать для достижения счастья и успехов в недалеком будущем.
«Правосудие» указывает Козерогам на важность ответственности. Совет карты — критично относиться к себе и не закрывать глаза на недочеты. Это позволит не совершать ошибок, о которых придется сожалеть в скором времени.
Водолей
«Императрица» указывает Водолеям на то, что они движутся в верном направлении. По этой карте важно отказаться от спешки, а также не делить шкуру еще не убитого медведя. В начале недели любое принимаемое решение должно быть взвешенным и обдуманным.
«Верховная жрица» вторит первой карте расклада и указывает Водолеям на важность соблюдения осторожности. Размеренность должна присутствовать во всем, и даже если хочется «взбрыкнуть», делать этого нельзя. Поспешные решения могут стать причиной неудач и краха надежд.
По карте «Маг» Водолеям нужно быть предприимчивыми и держать в голове запасной план. Не все из задуманного будет идти по плану, поэтому Водолеи на время смогут переключиться с одной задачи на другую, чтобы исключить праздную растрату времени.
Рыбы
«Императрица» сулит Рыбам благоприятное время как для новых начинаний, так и для завершения намеченных ранее дел. По этой карте не стоит ждать быстрого достижения целей, однако Рыбы должны помнить, что отступать от задуманного равносильно поражению.
«Император» указывает Рыбам на время, когда они смогут достичь успехов в карьерном росте и даже преуспеть в личном бизнесе. По этой карте важно лишь соблюдать законы и не пытаться провернуть аферы. Честный труд будет вознагражден уже в скором времени.
«Солнце» указывает Рыбам на возможность сделать перерыв, насладиться первыми результатами вложенных трудов и отметить свои успехи в кругу близких. Такой отдых поможет быстро восстановить силы и на следующей