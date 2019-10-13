Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 октября

«Правосудие» указывает Весам на то, что справедливость восторжествует. По этой карте каждый получает по заслугам, и если Весы не совершали ничего предосудительного, награда не заставит себя ждать. Тем, кто оплошал, судьба даст шанс исправить недочеты и получить жизненный урок на будущее.

Скорпион

«Суд» указывает Скорпионам на завершение трудностей и достижение поставленных ранее целей. По этому Аркану начало недели вряд ли можно назвать спокойным, однако активность и честность обязательно приведут Скорпионов к желанному результату.

Карта «Повешенный» указывает Скорпионам на возможные задержки в делах и планах. По этому Аркану важно понимать, что спешка не исправит ситуации, а наоборот, усугубит положение. Из этого следует, что в середине недели Скорпионам стоит держать в голове запасной план, чтобы не терять времени даром, если какие-то из дел вдруг застопорятся.

«Колесница» символизирует активность. С вечера пятницы Скорпионы смогут на славу потрудиться и обеспечить себе счастливое будущее. Аркан указывает на возможность увидеть знаки судьбы и вовремя свернуть с пути, ведущего в тупик.

Стрелец

«Солнце» в раскладе для Стрельцов — счастливое предзнаменование. По этому Аркану в начале недели появится возможность начать то, в чем есть необходимость. Стрельцы могут не переживать за промахи, ведь именно сейчас у них есть и силы и возможности воплотить в жизнь смелые мечты.

По карте «Сила» Стрельцам важно стоять на своем и не отказываться от планов из-за чьих-то доводов или советов. Совет карты — слушать свое сердце и доверять внутреннему голосу, чтобы не попасть под влияние манипуляторов.

Аркан «Смерть» сулит Стрельцам избавление, и этот Аркан в раскладе является самой настоящей удачей. По этой карте выходные нельзя назвать спокойными, однако грамотное распределение сил и времени позволят Стрельцам расставить приоритеты и отказаться от всего, что мешает личному развитию и процветанию.

Козерог

По карте «Суд» Козероги смогут получить первые положительные результаты своих трудов. Аркан указывает также на то, что справедливость восторжествует, обидчики получат по заслугам, а путь к цели будет напряженным, но при соблюдении всех правил приведет к безоговорочному успеху.

Аркан «Влюбленные» всегда указывает на время, когда нужно делать выбор. Не всегда он касается личных отношений, поэтому Козерогам в середине недели предстоит проанализировать ситуацию, чтобы понять, что именно нужно сделать для достижения счастья и успехов в недалеком будущем.

«Правосудие» указывает Козерогам на важность ответственности. Совет карты — критично относиться к себе и не закрывать глаза на недочеты. Это позволит не совершать ошибок, о которых придется сожалеть в скором времени.

Водолей

«Императрица» указывает Водолеям на то, что они движутся в верном направлении. По этой карте важно отказаться от спешки, а также не делить шкуру еще не убитого медведя. В начале недели любое принимаемое решение должно быть взвешенным и обдуманным.

«Верховная жрица» вторит первой карте расклада и указывает Водолеям на важность соблюдения осторожности. Размеренность должна присутствовать во всем, и даже если хочется «взбрыкнуть», делать этого нельзя. Поспешные решения могут стать причиной неудач и краха надежд.

По карте «Маг» Водолеям нужно быть предприимчивыми и держать в голове запасной план. Не все из задуманного будет идти по плану, поэтому Водолеи на время смогут переключиться с одной задачи на другую, чтобы исключить праздную растрату времени.

Рыбы

«Императрица» сулит Рыбам благоприятное время как для новых начинаний, так и для завершения намеченных ранее дел. По этой карте не стоит ждать быстрого достижения целей, однако Рыбы должны помнить, что отступать от задуманного равносильно поражению.

«Император» указывает Рыбам на время, когда они смогут достичь успехов в карьерном росте и даже преуспеть в личном бизнесе. По этой карте важно лишь соблюдать законы и не пытаться провернуть аферы. Честный труд будет вознагражден уже в скором времени.