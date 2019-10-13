Вс, 13.10.2019
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  • 43-летняя Екатерина Гусева похвасталась идеальными формами в бикини

43-летняя Екатерина Гусева похвасталась идеальными формами в бикини

Екатерина Гусева

ФОТО: Vladimir Vyatkin / Sputnik

Екатерина Гусева вызвала восторг поклонников, показав фигуру в купальнике. Актриса устроила небанальную фотосессию в бикини у воды. 43-летняя артистка с ног до головы вымазалась лечебной грязью и в таком виде предстала перед фанатами, пишет издание «7дней».

Поклонники шутят, что внешний вид Екатерины испортить трудно — даже в грязи она выглядит великолепно. Фанаты с большим энтузиазмом обсуждают, в какой хорошей форме сейчас находится Гусева. 

«Классная в любом виде!», «Грязь, похоже, веселящая! Улыбайся красотка и дари свет окружающим», «Красоту ничем не испортить», «Чунга-чанга», — шутят поклонники Екатерины.

Где именно прошла пляжная съемка Екатерина не сознается. Вероятно, снимки были сделаны еще летом, ведь театральный сезон сейчас в самом разгаре. 

«Грязные» фото смотрите ЗДЕСЬ!

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