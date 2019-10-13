Басков, Малахов и другие звезды раскрыли свои гонорары за работу на свадьбах

Осенью традиционно проводится много свадеб. Для звезд это время года оказывается очень урожайным.
Знаменитостей приглашают в качестве ведущих на свадебные вечеринки, корпоративы и другие частные мероприятия. За такое удовольствие приходится платить крупные суммы.
Николай Басков с радостью не только проведет мероприятие, но и споет свои хиты. За это артист берет от 3 миллионов рублей (от 42 000 евро). В начале октября именно он был тамадой на свадьбе Дарьи Клюкиной и топ-менеджера Владимира Чопова.
Лера Кудрявцева тоже часто выступает в роли свадебной ведущей. Торжество со звездной блондинкой обойдется в сумму от 30 000. В паре с ней можно увидеть и соведущего «Звезды сошлись» Оскара Кучеру, который берет за свою работу на корпоративе 15 000 евро.
Игорь Верник тоже выступает за 15 000 евро. Недавно актер провел свадьбу своим друзьям Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой.
Андрей Малахов, Иван Ургант и Дмитрий Нагиев могут похвастаться внушительным «свадебным портфолио». Знаменитости готовы работать за сумму от 50 000 евро.
«Ко мне обращаются те, кому не нужно пыль в глаза пускать. Успешные люди, которые хотят „праздник с экрана телевизора“ в атмосфере теплоты, искренности и камерности. Я не просто ведущий, я один из гостей» — цитирует «КП» слова Малахова.