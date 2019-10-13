Вс, 13.10.2019
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Виторган впервые публично высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Бывший супруг телеведущей опроверг утверждения, что смеялся над торжеством, пишет Пятый канал.

Бывший супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган впервые публично высказался на тему церемонии бракосочетания телеведущей и режиссера Константина Богомолова. Сделать это его буквально вынудили ведущие одной из программ на канале RTVI, гостем которой он был.

Впрочем, актер был немногословен. Он сказал, что не хочет обсуждать громкое торжество, поскольку и без него комментаторов хватает.

«Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше», — цитируют Виторгана Дни.ру.

Виторган также опроверг утверждение, что якобы смеялся над свадьбой Собчак и Богомолова. По его словам, забавным ему показалось проведение парада техники ЖКХ на следующий день после скандальной церемонии.

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