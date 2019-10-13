Виторган впервые публично высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

Бывший супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган впервые публично высказался на тему церемонии бракосочетания телеведущей и режиссера Константина Богомолова. Сделать это его буквально вынудили ведущие одной из программ на канале RTVI, гостем которой он был.

Впрочем, актер был немногословен. Он сказал, что не хочет обсуждать громкое торжество, поскольку и без него комментаторов хватает.

«Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше», — цитируют Виторгана Дни.ру.