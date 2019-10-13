Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня – за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», – говорится в сообщении.