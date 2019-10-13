Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

После официального заявления семьи Анастасии Заворотнюк о состоянии здоровья актрисы на ее странице в Instagram появилась новая публикация. Оказывается, 12 октября Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев отметили важную дату.
В сообщении, опубликованном в сети ранее, родные актрисы поздравляют ее и супруга с годовщиной. К посту также добавили несколько архивных фотографий со свадьбы звезды «Моя прекрасная няня» и фигуриста.
«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня – за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», – говорится в сообщении.
В комментариях поклонники Заворотнюк и близкие друзья выразили слова поддержки и надежды на скорейшее выздоровление. «Ни дня не проходит, чтобы не думали о вас и не говорили в близком кругу о вас! Сил, сил, сил вам, чтобы прорваться сквозь туманы и выздороветь скорее!» – написал певец Дима Билан.
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