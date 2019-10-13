Гороскоп на 13 октября: судьбоносный день у Водолеев, а Овнам следует ждать денежного дождя

Овен

Сегодня ожидаются финансовые поступления, как вознаграждение за проделанную работу. Есть возможность обзавестись выгодными контактами и даже партнерами. Получив хорошую сумму денег – не забудьте отложить или вложить хотя бы половину.

Телец

Сегодня благоприятный день для творчества – найдите для него время и возможность. Или просто сделайте сегодня то, что так давно откладывали. Не забудьте вечером уделить внимание своим родным.

Близнецы

Удачный день, особенно его первая часть – получите хорошую новость от своих друзей или знакомых. Найдите время для общения с ними и со своими близкими, ведь они в нем сейчас очень нуждаются.

Рак

Сегодня настроение у вас может меняться очень часто, а от этого будет зависеть и результат вашей работы в любой сфере. Настройтесь на позитивный лад и отличное воскресенье вам обеспечено.

Лев

Сегодня можете получить неутешительные вести по рабочим вопросам, но не стоит расстраиваться – это всего лишь небольшое испытание, которое вы преодолеете с успехом. Уделите внимание вашим отношения – есть вероятность охлаждения чувств. Приложите немного усилий, чтобы вернуть все в правильное русло.

Дева

Хороший и спокойный день, который важно провести с приятными для вас людьми. Пойдите в парк, устройте пикник или просто пригласите гостей – получите много приятных эмоций и мощный заряд энергии.

Весы

Займитесь сегодня своими отношениями – устройте свидание, купите подарок или просто проведите время вместе, как любите это делать только вы. Вас ждет душевный вечер.

Скорпион

Есть вероятность стать сегодня раздражительным и рассеянным из-за чего возрастут конфликтность или произойдут ссоры. Учитесь решать проблемы без нервов и со спокойными мыслями. Постарайтесь наладить свой сон.

Стрелец

Если давно хотели поменять работу – сегодня можно сделать этот серьезный шаг. Вас ждет успех на этом поприще. Вы будете популярны и узнаваемы, поэтому воспользуйтесь этим, чтобы получить то, что вы хотите.

Козерог

Отличный день для отдыха. Забудьте о любых рабочих вопросах, отключите телефон и настройтесь на полноценный, здоровый и качественный отдых. Это здорово подзарядит вас положительными эмоциями.

Водолей

Благоприятный день, чтобы посвятить его творчеству и отдыху. Сегодня может произойти важное событие в вашей жизни, которое принесет удачу. Воспользуйтесь ею на полную.

Рыбы