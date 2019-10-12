Есть еще порох! 81-летняя Джейн Фонда арестована полицией в Вашингтоне
В минувшую пятницу полиция Вашингтона арестовала 81-летнюю актрису Джейн Фонда в числе 16 активистов на акции протеста против изменения климата. Голливудская звезда и ее единомышленники устроили пикет на ступенях Капитолия. Полицейские надели на Джейн наручники и отвели в свой фургон, пишет Spletnik.
Акция была частью инициативы актрисы Fire Drill Fridays. Фонда объявила, что будет протестовать каждую пятницу. А вдохновила ее на это 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая подала пример "школьных забастовок" по пятницам. Вслед за Гретой школьники в разных странах мира вместо уроков выходили на улицы, чтобы привлечь внимание политиков к проблеме климатического кризиса.
Я переехала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января буду возглавлять еженедельные демонстрации на Капитолийском холме, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся,
— объявила Джейн Фонда.
1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.