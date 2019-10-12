«Умоляю, только не открывай»: Глюкоза засветила скандальные фото с Харламовым

Около года назад ходило множество слухов и домыслов вокруг романа двух звезд, однако официально никто из них не обмолвился на эту щепетильную тему.
В последнее время в СМИ ходят слухи о разладе в отношениях супружеской четы шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Сами актеры периодически высмеивают заголовки прессы, однако на пустом месте слухи не рождаются.
Эту теорию подтвердила певица Наталия Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза.
Актриса раскрыла давний роман с Гариком Харламовым во время переписки с ним под публикациями юмориста в Instagram. Об этом около года назад ходило множество слухов и домыслов, однако официально никто из них не обмолвился на эту щепетильную тему.
Все началось с того, что Гарик сообщил, что во время пересмотра старых фото на телефоне удалил много ненужных, предварительно публикуя их в Instagram.
В свою очередь Глюкоза в ответ посоветовала ему не открывать снимки, что "залиты" на облако. В итоге поклонники предположили, что там у Гарика "секретное хранилище, где есть непосредственные доказательство их бурного романа.
Примечательно, что переписки с легким флиртом происходят между Гариком и Наталией не впервые. Так, около полугода назад они устроили бурную переписку под "эротическим" снимок Ионовой с Харламовым и Батрутдиновым. Звёзды Comedy Club позируют в компании Натальи, показывая на снимке руками знак "Виктория". И все бы вроде ничего. Однако сие действо происходит прямо на фоне пикантного места на груди певицы.