Сб, 12.10.2019
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«Умоляю, только не открывай»: Глюкоза засветила скандальные фото с Харламовым

Глюкоза.

ФОТО: Instagram

Около года назад ходило множество слухов и домыслов вокруг романа двух звезд, однако официально никто из них не обмолвился на эту щепетильную тему.

В последнее время в СМИ ходят слухи о разладе в отношениях супружеской четы шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Сами актеры периодически высмеивают заголовки прессы, однако на пустом месте слухи не рождаются.

Эту теорию подтвердила певица Наталия Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза. 

Актриса раскрыла давний роман с Гариком Харламовым во время переписки с ним под публикациями юмориста в Instagram. Об этом около года назад ходило множество слухов и домыслов, однако официально никто из них не обмолвился на эту щепетильную тему.

Все началось с того, что Гарик сообщил, что во время пересмотра старых фото на телефоне удалил много ненужных, предварительно публикуя их в Instagram.

ФОТО: скриншот

В свою очередь Глюкоза в ответ посоветовала ему не открывать снимки, что "залиты" на облако. В итоге поклонники предположили, что там у Гарика "секретное хранилище, где есть непосредственные доказательство их бурного романа. 

Примечательно, что переписки с легким флиртом происходят между Гариком и Наталией не впервые. Так, около полугода назад они устроили бурную переписку под "эротическим" снимок Ионовой с Харламовым и Батрутдиновым. Звёзды Comedy Club позируют в компании Натальи, показывая на снимке руками знак "Виктория". И все бы вроде ничего. Однако сие действо происходит прямо на фоне пикантного места на груди певицы.

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