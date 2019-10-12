Фото: семилетняя дочь разведенной Виктории Бони расплакалась, увидев отца

Вот уже два года, как Виктория Боня рассталась с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера. У пары растет 7-летняя дочь Анджелина. Девочка осталась жить с мамой, а отец забирает ее на каникулы и праздники. Но если раньше родители хотя бы жили в Монако, то недавно Боня с дочкой переехали в Великобританию.
Виктория аргументировала это тем, что там Анджелине будет лучше развиваться в верховой езде, которой та увлекается. Но от папы теперь девочка дальше, и Боня показала, как малышка общается с отцом по видеосвязи. Анджелина даже прослезилась, увидев отца.
Плачет, по папе скучает,
— прокомментировала Виктория в сториз.