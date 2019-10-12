Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание касательно того, насколько успешно проходит лечение актрисы. Дочь знаменитости объяснила, с чем связно отсутствие официальных комментариев о происходящем.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала одному из в Instagram, чего хочет семья актрисы. Девушка сообщила, что на первом месте – счастливая жизнь ее матери, остальное уже не так важно.
В первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии,
– написала Анна.
По словам дочери Заворотнюк, ее семья не намерена хайпить на наболевшей теме. Ведь здоровье Анастасии – это не сенсация, которую можно продать журналистам.
Ранее в официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Instagram было опубликовано сообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" сделали заявление.
Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему, и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением,
– говорится в публикации.