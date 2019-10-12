Сб, 12.10.2019
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Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

ФОТО: Instagram

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание касательно того, насколько успешно проходит лечение актрисы. Дочь знаменитости объяснила, с чем связно отсутствие официальных комментариев о происходящем. 

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала одному из в Instagram, чего хочет семья актрисы. Девушка сообщила, что на первом месте – счастливая жизнь ее матери, остальное уже не так важно.

В первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии,

– написала Анна.

По словам дочери Заворотнюк, ее семья не намерена хайпить на наболевшей теме. Ведь здоровье Анастасии – это не сенсация, которую можно продать журналистам.

Ранее в официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Instagram было опубликовано сообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" сделали заявление.

Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему, и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением,

– говорится в публикации.

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