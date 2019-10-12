После умышленного убийства бас-гитариста: эстонская группа Kosmikud впервые выступила в Таллинне в новом составе
В ночь пятницы, 11 октября, в таллиннском клубе Rock Café по случаю своего 20-летия эстонская группа Kosmikud выступила перед публикой. Их выступление, к слову, стало первым рок-концертом после того, как клуб сменил локацию.
Легендарный клуб Rock Cafe закрыл на Тартуском шоссе свои двери в конце июля этого года и переехал в здание по адресу Кеэвисе, 6, в квартале Ülemiste City.
Kosmikud — эстонская рок-группа, образованная в Таллинне в 1999 году. Название группы можно перевести с эстонского как «космонавты»; происходит оно от названия ягодного вина «Космос» — любимого напитка первого вокалиста группы Таави Педрикса. Сами музыканты определяют свой стиль как «космопанк».
8 июля 2018 года бас-гитарист группы Райво Рятте был насмерть сбит любовником своей бывшей супруги неподалеку от своего дома в таллиннском районе Нымме. А вчера, 11 октября, состоялся первый концерт группы в новом составе. На сцену вышли Александер Вана, Кристо Раясааре, Хайнз и Райнер Роб Сирель. Последний играет на бас-гитаре и заменяет недавно погибшего Райво Рятте.
Напомним, 10 октября Пыхьская окружная прокуратура передала в суд материалы дела о гибели Райво Рятте (творческий псевдоним Кыммар) с целью выяснения обстоятельств происшествия. Согласно материалам дела, полиция обвиняет молодого человека по имени Карел в умышленном наезде на человека.
Как сообщила окружной прокурор Келли Круузимяги, на основании собранных доказательств прокуратура пришла к выводу, что наезд автомобиля на Райво Рятте не был случайным и это не несчастный случай. Речь идет о том, что обвиняемый видел Райво Рятте, стоявшего перед автомобилем, и умышленно наехал на него.
В ночь на 19 июля 2018 года в 00.09 в Центр тревоги поступило сообщение о ссоре между близким людьми, произошедшей на улице Киви в Нымме в Таллинне, сообщила Пыхьяская префектура полиции.
Прибывшие на место полицейские обнаружили аварийный легковой автомобиль Audi A6, поврежденный забор и возле него получившего тяжелые травмы 48-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.