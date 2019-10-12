Да, кошки действительно общаются с людьми, даже если этого не показывают

Согласно новому исследованию, некоторые кошки могут казаться более отчужденными, чем собаки, но они реагируют на людей, с которыми связаны, сходным образом.

Исследования в Университете штата Орегон показали, что кошки могут привязываться к своим владельцам, создавая надежные или тревожные типы связи, то есть этот признак не является специфическим для собак.

Во время исследований поведенческой системы привязанности у людей, исследователи смотрят на то, как дети реагируют, когда они воссоединяются со своим родителем или опекуном после короткого отсутствия. Когда они воссоединяются, дети, имеющие надежный тип привязанности, возвращаются к изучению своего окружения в непринужденной обстановке. Около 65% детей имеют надежную привязанность. Но дети с тревожной привязанностью либо избегают своих родителей, либо преувеличенно цепляются за них.

Кошка. Иллюстративное фото. ФОТО: Battersea Dogs & Cats Home /SWNS / Battersea Dogs & Cats Home /SWNS

Те же самые тесты были смоделированы и с приматами. После применения такого метода к изучению поведения собак, детей и приматов, ученые хотели посмотреть, что произойдет, если провести похожее исследование с кошками и котятами.

Кошки и котята проводили две минуты в комнате со своим владельцем. Затем человек уходил из комнаты на две минуты, после чего проводилось двухминутное воссоединение. Это называется «Тестом базовой безопасности», сокращенной версией теста «Незнакомая ситуация».

Около 65% кошек и котят показали надежный тип привязанности к владельцам. Их результаты доказывают, что у кошек связь с людьми стабильна и в зрелом возрасте, а не только у котят.

ФОТО: Михкель Марипуу

Кошки с надежным типом привязанности продолжали исследовать окружение после возвращения владельца, но также уделяли внимание ему.

Кошки с привязанностью тревожного типа демонстрировали признаки стресса, такие как подергивание хвоста и облизывание губ, а также избегали своего хозяина или запрыгивали ему на колени и сидели там без движения, что является признаком двойственного отношения.

Детальные результаты были опубликованы в журнале Cell Press.

Как и собаки, кошки проявляют социальную гибкость в отношении их привязанности к людям. Большинство кошек имеют надежную привязанность к своему владельцу и используют его в качестве источника безопасности в новой среде,

— сказала Кристин Витале, автор исследования, сотрудница Лаборатории взаимодействия человека и животных в Университете штата Орегон.

Даже котята, прошедшие 6-недельный курс социализации, не теряли своей привязанности к владельцу.

После того, как между кошкой и тем, кто о ней заботится, был установлен стиль привязанности, он, по-видимому, остается относительно стабильным с течением времени, даже после обучения и вмешательства в социализацию. Неуверенные кошки с тревожным типом привязанности могут убегать и прятаться или казаться отстраненными. Долгое время существовало предвзятое мнение, что все кошки ведут себя так. Но большинство кошек используют своего хозяина в качестве источника безопасности. Ваша кошка полагается на вас, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда подвергается стрессу.

Это открытие дает исследователям надежду увеличить в будущем число кошек, которых можно будет разместить в домах вместо приютов для животных.