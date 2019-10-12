«Будет двойня?»: Беременная Анастасия Костенко стала похожа на Анджелину Джоли

25-летняя ростовская модель Анастасия Костенко беременна во второй раз от Дмитрия Тарасова. Известный футболист проводит со своей супругой и дочерью Миланой проводит очень много времени.
Внешность модели Анастасии Костенко меняется на глазах. У красавицы заметно округлился живот и изменились черты лица. По мнению поклонников, ростовчанка стала похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли в юности.
Мне не верится, что зимой наша семья увеличится на одного человечка. Даже представить сложно себя гуляющую с двумя детками. И вообще, как так-то? Почему так быстро приблизился экватор? Рассеянность и забывчивость снова со мной. Как говорит моя мама, я вновь рыбка Дори. Это очень мило, если не учитывать тот факт, что для учебы не совсем кстати. Но пока справляюсь,
— Сообщила Анастасия Костенко.
Подписчики удивились фотографии знаменитости: Настя - вылитая Анджелина в молодости. Некоторые люди связали это с тем, что у Анастасии Костенко, как и у Анджелины Джоли, может появится на свет двойня. Супруга Дмитрия Тарасова не раскрывает пол ребенка и держит эту информацию в тайне, хотя находится уже почти а пятом месяце беременности.
«Будет двойня, как у Джоли», «Вы очень похожи на Анжелину», «Настя, как можно быть красивой такой», «Счастья вашей семье», - писали подписчики в комментариях к фото.