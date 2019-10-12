«Будет двойня?»: Беременная Анастасия Костенко стала похожа на Анджелину Джоли

Мне не верится, что зимой наша семья увеличится на одного человечка. Даже представить сложно себя гуляющую с двумя детками. И вообще, как так-то? Почему так быстро приблизился экватор? Рассеянность и забывчивость снова со мной. Как говорит моя мама, я вновь рыбка Дори. Это очень мило, если не учитывать тот факт, что для учебы не совсем кстати. Но пока справляюсь,