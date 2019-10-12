Сб, 12.10.2019
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Барановская со слезами на глазах показала покалеченного сына

Юлия Барановская c детьми

ФОТО: Instagram

Старшему сыну телеведущей пришлось обращаться к травматологам. Наследник до смерти перепугал Юлию Барановсую.

Об этом звезда рассказала в личном Instagram. 13-летний Артем получил двойной перелом руки со смещением. После визита к врачу Юлия Барановская отвезла покалеченного сына домой.

Все поправили, загипсовали, теперь будем восстанавливаться,

– рассказала знаменитость в Stories.

ФОТО: Instagram

Отметим, что на опубликованном видео звезда выглядела неважно: заплаканная, под глазами темные круги. Казалось, она вот-вот расплачется вновь.

Из-за происшествия знаменитость и ее старшие дети отказались от похода на стадион. Важный футбольный матч Россия-Шотландия семейство смотрело по телевизору.

Между тем младший сын Юлии Барановской, Арсений, все же побывал на игре. Мальчика взяла с собой жена футболиста Юрия Жиркова – Инна. Телеведущая поделилась фотографией сына и подруги в соцсетях.

Напомним, Юлия Барановская жила в незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным девять лет. У пары родилось трое детей. Сейчас старшему сыну Артему, который травмировал руку, 13 лет, дочери Яне 11, а младшему Арсению – шесть лет. После расставания с телеведущей спортсмен в воспитании наследников не участвует. 

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