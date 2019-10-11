Стивена Сигала возмутил вопрос о его российской пенсии

Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой,

— сказал он, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

Сигал добавил, что сейчас в России он занимается одним кинопроектом, но не сообщил подробностей. Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, настойчиво и долго об этом просил. В апреле 2019 года Сигалу исполнилось 67 лет.