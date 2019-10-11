Вера Брежнева создала коллекцию совместно с брендом, который ранее сотрудничал с Клаудией Шиффер

Very Vera — так называется новая капсульная коллекция бренда Aquazzura, созданная совместно с Верой Брежневой. О ней в своем Instagram рассказала сама российская звезда.

По словам Веры, основатель бренда Эдгардо Осорио сам предложил ей выпустить совместную линейку. Сначала дизайнер и певица обсуждали идею по телефону, а затем экс-участница «ВИА Гры» прилетела в Милан для очного знакомства и уточнения деталей.

Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно,

— признается Брежнева.

Туфли, босоножки и ботильоны линейки Very Vera уже появилась в московском бутике Aquazzura. Также приобрести обувь онлайн можно по всему миру.

Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией! Спасибо моей крутейшей команде и всем, кто сделал это возможным,

— с восторгом признается Вера.

Сам Эдгардо в своем микроблоге заявил, что ему было очень приятно поработать с прекрасной россиянкой. «Как мужчина-дизайнер, я знаю, как важна женская точка зрения», — отметил он. Также Осорио добавил, что Россия всегда его вдохновляла и что в нашей стране у него много друзей, а у бренда — преданных покупателей.