Вера Брежнева создала коллекцию совместно с брендом, который ранее сотрудничал с Клаудией Шиффер

Обувь капсульной коллекции Aquazzura, выпущенной совместно с певицей, уже появилась в продаже, сообщает Eg.ru.
Very Vera — так называется новая капсульная коллекция бренда Aquazzura, созданная совместно с Верой Брежневой. О ней в своем Instagram рассказала сама российская звезда.
По словам Веры, основатель бренда Эдгардо Осорио сам предложил ей выпустить совместную линейку. Сначала дизайнер и певица обсуждали идею по телефону, а затем экс-участница «ВИА Гры» прилетела в Милан для очного знакомства и уточнения деталей.
Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно,
— признается Брежнева.
Туфли, босоножки и ботильоны линейки Very Vera уже появилась в московском бутике Aquazzura. Также приобрести обувь онлайн можно по всему миру.
Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией! Спасибо моей крутейшей команде и всем, кто сделал это возможным,
— с восторгом признается Вера.
Сам Эдгардо в своем микроблоге заявил, что ему было очень приятно поработать с прекрасной россиянкой. «Как мужчина-дизайнер, я знаю, как важна женская точка зрения», — отметил он. Также Осорио добавил, что Россия всегда его вдохновляла и что в нашей стране у него много друзей, а у бренда — преданных покупателей.
Ранее Вера Брежнева представила экологически чистую коллекцию, выпущенную совместно с маркой H&M. Вещи в этой линии созданы из вторично переработанных материалов.