Слушай: Анна Плетнева «Винтаж» выпустила новый трек

На данный момент артистка успела порадовать слушателей несколькими синглами и клипами, а также представила дебютный сольный альбом «Сильная девочка» и одноименное шоу.

Анна Плетнева — популярная российская певица, композитор, солистка группы «Винтаж». Начала свою музыкальную карьеру в составе известной девичьей группы «Лицей» в 1997 году. Спустя несколько лет Анна совместно с Алексеем Романоф создали свой проект под названием «Винтаж».