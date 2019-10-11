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  • Слушай: Анна Плетнева «Винтаж» выпустила новый трек

Слушай: Анна Плетнева «Винтаж» выпустила новый трек

Анна Плетнёва «Винтаж».

ФОТО: ВКонтакте

В 2018 году, после многолетней истории легендарной группы, певица приняла решение выходить на сцену под именем Анна Плетнева «Винтаж».

На данный момент артистка успела порадовать слушателей несколькими синглами и клипами, а также представила дебютный сольный альбом «Сильная девочка» и одноименное шоу.

Слушайте новую песню «Преступление и наказание»!

Анна Плетнева — популярная российская певица, композитор, солистка группы «Винтаж». Начала свою музыкальную карьеру в составе известной девичьей группы «Лицей» в 1997 году. Спустя несколько лет Анна совместно с Алексеем Романоф создали свой проект под названием «Винтаж».

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