Дима Билан взорвался от вопроса про личную жизнь

Дима Билан рассказал, что впервые услышал себя в эфире еще в студенческую пору. «Это было в общаге. Я жил тогда в Москве недалеко от метро Павелецкая. И я помню, как носился по коридорам, когда по радио заиграла моя песня «Малыш». Помню какое-то невероятное счастье», — с ностальгией рассказал артист.

А вот сегодня, если в машине по радио звучит его песня, то чаще всего Дима переключает волну. Особенно если композиция новая. «Просто пока ты работаешь над песней, ты ее любишь, но должно пройти какое-то время, чтобы ты смог спокойно относиться к ней в эфире, поскольку к концу записи очень устаешь», — пояснил певец.

Но вот с кем он слушает или с кем выключает песни в машине, исполнитель категорически отказался пояснять. «Я никогда не выставлял чувства напоказ. У меня были ошибки лет 13-15 назад, когда что-то вслух напрасно сказал. Но потом решил, что есть профессия, а есть личная жизнь, которую не стоит светить. Мы и так живем в прозрачном мире, когда благодаря соцсетям твоя жизнь на виду», — признался Дима.